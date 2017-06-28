В Александровском районе состоялось торжественное собрание по случаю Дня Конституции Украины

Накануне 21-й годовщины принятия Конституции Украины в концертном зале школы искусств состоялись торжества «Страна наша колыбельная, живи и процветай». В мероприятиях приняли участие руководство, должностные лица органов исполнительной власти и местного самоуправления, руководители учреждений, организаций района, представители СМИ.
С государственным праздником собравшихся поздравил председатель райгосадминистрации Николай Мачульский, который в своей речи подчеркнул, что принятие Основного Закона нашего государства имеет не только историческое значение, но и играет чрезвычайно важную роль в развитии демократии в обществе и проведении реформ во всех сферах жизни. Пожелал всем мира, благополучия, неисчерпаемой энергии, вдохновения и процветания.
После официальной части мероприятия состоялся праздничный концерт который подготовили сотрудники отдела культуры и туризма райгосадминистрации.