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В Бахмуте появится новый молодежный центр

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Общество / Разное
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В Бахмуте появится новый молодежный центр

Решение о создании молодежного центра сегодня, 27 июня, единогласно поддержали депутаты городского совета на пленарном заседании сессии.

- Центр «Перспектива» будет создан на базе городского Народного дома. Это будет молодежная платформа, где молодежь сможет общаться, развиваться, воплощать свои идеи и проекты, - отметила Людмила Махничева, начальник Управления молодежной политики и по делам детей Бахмутскоuj городского совета.

Сейчас, по словам Людмилы Махничевои, под молодежный центр уже выделено помещение на первом этаже городского Народного дома площадью 100 кв. метров с отдельным входом, ремонтные работы уже начаты.

До ТеБе


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