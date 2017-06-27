В Бахмуте появится новый молодежный центр

Решение о создании молодежного центра сегодня, 27 июня, единогласно поддержали депутаты городского совета на пленарном заседании сессии.
- Центр «Перспектива» будет создан на базе городского Народного дома. Это будет молодежная платформа, где молодежь сможет общаться, развиваться, воплощать свои идеи и проекты, - отметила Людмила Махничева, начальник Управления молодежной политики и по делам детей Бахмутскоuj городского совета.
Сейчас, по словам Людмилы Махничевои, под молодежный центр уже выделено помещение на первом этаже городского Народного дома площадью 100 кв. метров с отдельным входом, ремонтные работы уже начаты.
До ТеБе