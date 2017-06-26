Лента новостей

23:28
Этим летом в Славянске появятся 12 тренажерных площадок: работы уже ведутся
23:20
Модное женское пальто осень-зима 2017/2018
20:23
60% украинцев против запрета российских сайтов
20:07
Lenovo Vibe K5 Plus - бюджетный смартфон с неплохими характеристиками
17:04
В мире уже забыли об Украине - Томбинский
16:41
В Великоновоселковском районе прошли выпускные вечера
16:29
"Фантом" предотвратил попытку незаконной перевозки с ДНР строительного инструмента
15:33
«Нафтогаз» возьмётся за модернизацию ГТС
15:29
Как в Часов Яре праздновали День молодежи
15:13
Молодежь Александровщины поздравили с праздником
15:07
Выпускники марьинских школ отметили выпускной вечер
14:22
На Луганщине строят дом для переселенцев
13:42
В Краматорске осудили организаторшу «референдума»
13:22
В ДНР началась вступительная кампания-2017
13:09
По каким критериям выбирать летний халат?
13:01
Инвестирование в Форекс – актуально и прибыльно!
12:53
На выходных в Донецкой области утонули два человека
11:52
Порошенко ждет уголь из США, который ему "впарил" Трамп
11:35
Аграрии Донетчины перечислили свыше 50 миллионов гривен единого налога
11:22
В Краматорске появилось общественное пространство для молодежи
10:50
Восточная развязка
00:02
В Краматорске на пешеходном переходе легковушка сбила двух женщин и ребенка
23:25
Летние напитки: охлаждайся вкусно
15:57
Торецк на грани экологической катастрофы
15:24
Южно-Донбасский водопровод несет тысячи потерь воды каждый час
15:15
«Горизонт 2020». Что мешает полноценной реализации программы
15:12
Развитие экономической модели Китая
12:52
Крупные и мелкие компании: различия в трудоустройстве
22:21
Фильм «Неприкасаемые» (1+1) – шедевр французского кино
21:51
Специалистам «Центра безопасности граждан» в Донецкой области вручили специальную пожарную одежду
21:38
В Краматорске состоялось совещания касательно безвиза
21:27
Фильмы про наводнения считаются наиболее зрелищными
17:26
На Донетчине таможенники помогли разоблачить схему незаконной поставки товаров на временно неподконтрольную территорию
13:31
В Бахмуте одновременно собирают подписи в поддержку и против мэра города
13:18
Важность витаминов для организма человека
13:02
На «Азоте» в Северодонецке запустят 2 цеха
12:25
В ДНР закрывают государственные шахты
11:59
«Артемсоль» просит «Укрзализныцю» обеспечить предприятие вагонами
11:57
С начала года 460 лиц оформили внешнеторговые операции через Донецкую таможню
11:54
"Фантом" задержало партию сигарет с марками так называемой ДНР
11:51
В Марьинском районе госслужащих поздравили с праздниками
11:29
Украинцы больше не будут переплачивать за отопление и воду
11:08
В Константиновском районе построят зернохранилище стоимостью 1 млн. гривен
08:26
В Бахмуте обещают, что подорожание воды будет незначительным
18:04
В Дружковке открыли новый Центр предоставления услуг
Все новости

Архив публикаций

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

60% украинцев против запрета российских сайтов

0
86
Общество / Разное
0
60% украинцев против запрета российских сайтов

Больше всего опрошенных украинцев (73%) не доверяют России. Наибольшим доверием пользуются Беларусь (60%), Европейский Союз и Канада (по 56%), а также ООН (48%). Таковы данные исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг», которое обнародовано сегодня, 26 июня.

Почти 60% опрошенных поддерживают ограничение экономических отношений с Россией, около 30% – за их расширение или не сокращение, 15% – не определились. «По сравнению с данными 2016 года, несколько увеличилось количество сторонников ограничения отношений с Россией. Больше за сохранение или расширение экономических отношений с Россией выступают жители Востока и Юга, люди старшего возраста и сторонники партий "За жизнь" и Оппозиционного блока», – отмечают социологи.

Почти 40% поддерживают введение визового режима с Россией, половина – не поддерживают, каждый десятый – не определился. «За последние месяцы несколько выросла поддержка введения визового режима. Больше всего за него выступают жители запада, жители сел, люди преимущественно молодого возраста и избиратели "Свободы"», – уточнили в группе «Рейтинг».

Почти 60% не поддерживают запрет российских сайтов в Украине, в частности Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс, четверть – поддерживают, 20% – не определились. Больше всего поддерживают запрет на западе страны, люди с высоким уровнем образования, избиратели Свободы, БПП «Солидарность» и «Гражданской позиции».

Две трети опрошенных украинцев не поддерживают предоставление русскому языку статуса государственного, 30% – поддерживают, 7% – не определились. За последние 2 года наблюдается незначительный рост поддержки предоставления русскому языку статуса государственного языка. Больше всего его поддерживают на востоке, юге и жители городов.

Опрос проводился 22 – 31 мая 2017 года среди населения Украины от 18 лет и старше методом личного интервью (face-to-face). Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.

Донецкие Новости


Похожие публикации

4-02-2016
Отставки Яценюка хотят 70% украинцев – опрос
16-10-2013
Опрос: 53% украинцев за вступление в ЕС
27-08-2013
Почти половина футбольных болельщиков не хотят совместного с Россией чемпионата
7-06-2013
Большинству украинцев нужна сильная рука, а не демократия
27-12-2012
Украинцы против введения второго государственного языка
15-03-2012
Половина украинцев все еще хотят вступить в ЕС

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх