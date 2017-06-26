60% украинцев против запрета российских сайтов

Больше всего опрошенных украинцев (73%) не доверяют России. Наибольшим доверием пользуются Беларусь (60%), Европейский Союз и Канада (по 56%), а также ООН (48%). Таковы данные исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг», которое обнародовано сегодня, 26 июня.
Почти 60% опрошенных поддерживают ограничение экономических отношений с Россией, около 30% – за их расширение или не сокращение, 15% – не определились. «По сравнению с данными 2016 года, несколько увеличилось количество сторонников ограничения отношений с Россией. Больше за сохранение или расширение экономических отношений с Россией выступают жители Востока и Юга, люди старшего возраста и сторонники партий "За жизнь" и Оппозиционного блока», – отмечают социологи.
Почти 40% поддерживают введение визового режима с Россией, половина – не поддерживают, каждый десятый – не определился. «За последние месяцы несколько выросла поддержка введения визового режима. Больше всего за него выступают жители запада, жители сел, люди преимущественно молодого возраста и избиратели "Свободы"», – уточнили в группе «Рейтинг».
Почти 60% не поддерживают запрет российских сайтов в Украине, в частности Одноклассники, ВКонтакте, Яндекс, четверть – поддерживают, 20% – не определились. Больше всего поддерживают запрет на западе страны, люди с высоким уровнем образования, избиратели Свободы, БПП «Солидарность» и «Гражданской позиции».
Две трети опрошенных украинцев не поддерживают предоставление русскому языку статуса государственного, 30% – поддерживают, 7% – не определились. За последние 2 года наблюдается незначительный рост поддержки предоставления русскому языку статуса государственного языка. Больше всего его поддерживают на востоке, юге и жители городов.
Опрос проводился 22 – 31 мая 2017 года среди населения Украины от 18 лет и старше методом личного интервью (face-to-face). Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.
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