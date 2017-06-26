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Как в Часов Яре праздновали День молодежи

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Разное / Спорт и отдых
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Как в Часов Яре праздновали День молодежи

25 июня в Часов Яре на берегу водоема «Золотая рыбка» прошел районный праздник ко Дню молодежи, который показал, что независимо от возраста стоит радоваться жизни, яркому летнему дню, хорошей песни и встречи с друзьями.

День молодежи объединил молодежь со всех уголков Бахмутского района: к празднованию присоединились делегации из многих сел и поселков, не остались в стороне даже жители населенных пунктов вблизи линии разграничения. Праздник на территории зоны отдыха «Золотая рыбка» был организован по инициативе и поддержке председателя Артемовской райгосадминистрации Владимира Бохонова. Идею поддержали фермеры, предприниматели, школы, Бахмутский профессиональный аграрный лицей и творческие коллективы района.
Концертная программа переплеталась с конкурсами и викторинами.

Спортивная площадка, развернутая в зеленой зоне, собрала всех, кто ведет здоровый образ жизни или стремится к этому. Мастер-классы не оставили равнодушными детей: желающих рисовать, плести и вырезать оказалось больше, чем предполагалось. Девушки, обладательницы длинных волос, смогли бесплатно сделать прически от будущих парикмахеров. Изюминкой стала фотосессия в платье с подсолнухов. Это платье, изготовленное студентами Бахмутского профессионального аграрного лицея, было отмечено на 8 Международном форуме «Инновации в современном образовании».

Организаторы праздника позаботились и о тех, кому нравится отдыхать в узком семейном или дружеском кругу. Руководство ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» по просьбе райгосадминистрации заранее организовал завоз песка на пляж. В воскресный день искупаться в водоеме и погреться на солнышке оказалось довольно много. Прямо на траве местные жители и гости устроили себе пикник.
Как в Часов Яре праздновали День молодежи

Наши соседи - представители Ильиновской общины - пришли на праздник с великолепной концертной программой, за что организаторы праздника и зрители были им очень благодарны.

- Мы впервые проводим такой масштабный праздник и очень рады, что наша идея пришлась по душе и молодежи, и старшему поколению. Сегодня здесь команда молодых людей из пгт Новолуганское, приехали ребята из Светлодарска и Соледара. Мы рады видеть на празднике выпускников, которые хоть и недоспали, но активно участвуют в веселых конкурсах и спортивных соревнованиях, - поделился впечатлениями председатель Артемовской райгосадминистрации Владимир Бохонов.
Как в Часов Яре праздновали День молодежи

Руководитель района подчеркнул, что молодежь - это не только отдых, спорт и развлечение, это потенциал нации, который необходимо развивать и поддерживать. Кстати, в районе уже введено несколько программ, но впереди в этом направлении еще много работы.

Пришли на праздник и гости из области. Директор департамента образования и науки Оксенчук Надежда Владимировна отметила, что праздник удался, потому что люди не только поддержали инициативу властей, но и сами активно включились в его проведение.
Как в Часов Яре праздновали День молодежи

Весь день было шумно и весело на берегу водоема «Золотая рыбка». Замечательные украинские песни в исполнении творческих коллективов районного Дома культуры, спортивные соревнования, караоке и мастер-классы подняли настроение всем присутствующим.
Настоящим сюрпризом для всех стали соревнования по национальной греческой борьбе «куреш» и вручение победителю главного приза. Под громкие аплодисменты, овации и смех Владимир Михайлович подарил победителю живого барана.
Как в Часов Яре праздновали День молодежи

В общем, праздник получился на славу.
Как в Часов Яре праздновали День молодежи
Как в Часов Яре праздновали День молодежи
Как в Часов Яре праздновали День молодежи


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