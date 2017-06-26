Молодежь Александровщины поздравили с праздником

25 июня 2017 в пгт. Александровка при содействии сектора по делам семьи, молодежи и спорта, поддержки отдела культуры и туризма райгосадминистрации с участием руководства района проведено торжественное подведение итогов районного конкурса «Молодой человек Александровщины 2017 года" по случаю Дня молодежи.
Согласно положению районного конкурса награждения победителей происходило в 13 номинациях: «Лучший молодой государственный служащий 2017 года»; «Лучший молодой работник местного самоуправления 2017 года»; «Лучший молодой учитель 2017 года»; «Лучший молодой преподаватель 2017 года»; «Лучший молодой работник внешкольного образования 2017 года»; «Лучший молодой работник дошкольного образования 2017 года»; «Лучший молодой медицинский работник 2017 года»; «Лучший молодой социальный работник 2017 года»; «Лучший молодой работник в области культуры и искусств 2017 года»; «Лучший молодой спасатель 2017 года»; «Лучший молодой работник полиции 2017 года»; «Лучший молодой спортсмен 2017 года»; «Лучший молодой работник сельского хозяйства 2017 года»; «Лучший молодой работник органов местного самоуправления 2017 года».
Со словами приветствия к молодежи и жителей поселка обратилась заведующая сектором по делам семьи, молодежи и спорта райгосадминистрации Татьяна Кухтик: «В этот праздничный день желаем вам светлой судьбы, физической и духовной силы, большого человеческого счастья и исполнения всех ваших планов, уверенности в завтрашнем дне. Пусть в вашей жизни всегда царит любовь и согласие, жизненный оптимизм и творческая энергия».
Победители были награждены почетными грамотами и ценными подарками от райгосадминистрации.