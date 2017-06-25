Лента новостей

00:02
В Краматорске на пешеходном переходе легковушка сбила двух женщин и ребенка
23:25
Летние напитки: охлаждайся вкусно
15:57
Торецк на грани экологической катастрофы
15:24
Южно-Донбасский водопровод несет тысячи потерь воды каждый час
15:15
«Горизонт 2020». Что мешает полноценной реализации программы
15:12
Развитие экономической модели Китая
12:52
Крупные и мелкие компании: различия в трудоустройстве
22:21
Фильм «Неприкасаемые» (1+1) – шедевр французского кино
21:51
Специалистам «Центра безопасности граждан» в Донецкой области вручили специальную пожарную одежду
21:38
В Краматорске состоялось совещания касательно безвиза
21:27
Фильмы про наводнения считаются наиболее зрелищными
17:26
На Донетчине таможенники помогли разоблачить схему незаконной поставки товаров на временно неподконтрольную территорию
13:31
В Бахмуте одновременно собирают подписи в поддержку и против мэра города
13:18
Важность витаминов для организма человека
13:02
На «Азоте» в Северодонецке запустят 2 цеха
12:25
В ДНР закрывают государственные шахты
11:59
«Артемсоль» просит «Укрзализныцю» обеспечить предприятие вагонами
11:57
С начала года 460 лиц оформили внешнеторговые операции через Донецкую таможню
11:54
"Фантом" задержало партию сигарет с марками так называемой ДНР
11:51
В Марьинском районе госслужащих поздравили с праздниками
11:29
Украинцы больше не будут переплачивать за отопление и воду
11:08
В Константиновском районе построят зернохранилище стоимостью 1 млн. гривен
08:26
В Бахмуте обещают, что подорожание воды будет незначительным
18:04
В Дружковке открыли новый Центр предоставления услуг
17:52
В Краматорске трое полтавчан угнали Honda-Acсord
17:34
Проблемы жителей Донбасса: Нехватка денег на еду и военный конфликт, – результаты опроса
17:13
Жители Мариуполя почтили память погибших во Второй мировой войне
15:47
Экономический успех Кореи
15:41
5 преимуществ кожаных сумок
14:55
Где можно летом отдохнуть в России?
14:30
«Мирноградуголь» провело нечестный аукцион
13:44
Порошенко встретится с Макроном
13:39
В Донецке почтили память жертв фашизма
13:26
Марьинка снова под обстрелом: ранена женщина
12:24
Жителя Горловки приговорили к 8 годам тюрьмы за сотрудничество с ДНР
11:12
Названия улиц в Дружковке написали на украинском и английском
10:55
Порошенко не смог привлечь США к переговорам по Донбассу
10:44
Часть Донецкой области вновь рискует остаться без воды
10:38
Плательщики Донетчины уплатили свыше 3,3 миллиардов гривен налога на доходы физических лиц
00:11
Я в ответе за жителей неподконтрольного Донбасса, – Жебривский
21:10
В Александровском районе открыли центр развития предпринимательства
21:03
Как получить украинский аттестат и поступить в вуз, если учился в ДНР и ЛНР
20:54
Выращивание георгин, уход за ними и хранение их клубней зимой
19:23
В Минске договорились об очередном «режиме тишины»
17:32
Программа "Доступные лекарства" в Мариуполе работает не полноценно
Все новости

Архив публикаций

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

Торецк на грани экологической катастрофы

0
162
Общество / Разное
0
Торецк на грани экологической катастрофы

Переполнение шламонакопителя Торецкого фенольного завода и крайне неудовлетворительное состояние дамбы, сдерживающей жидкие отходы, грозят техногенной катастрофой не только Торецку, но и окружающим поселкам и бассейнам рек.

Об этом сообщает Украинская сторона в СЦКК, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, сегодня в искусственном резервуаре собралось почти 33 000 тонн жидких отходов, содержащих фенол, нафталин, формальдегиды, серную кислоту, нефтепродукты и другие химические соединения. Вследствие постоянных обстрелов, на предприятии было повреждено трубопровод, через который осуществлялось откачки воды. Между тем, уровень жидкости в накопителе скоро может достичь критической отметки.

- Переполнение шламонакопителя может привести к разрушению дамбы, и тогда ядовитый поток хлынет на ближайший поселок Новгородское, затем попадет в реки Кривой Торец, а дальше в Северский Донец, который является одним из немногих источников питьевой воды для всей Луганской и части Донецкой области, - сообщают в СЦКК.

С начала 2017 года, по информации украинских представителей в общем центре контроля и координации, Торецкий фенольный завод отправил 9 заявок на обеспечение безопасности во время выполнения ремонтно-восстановительных работ на дамбе шламонакопителя. Вооруженные Силы Украины предоставили гарантии безопасности по всем с этим заявок, в то время как представители ОРДО не предоставили никакой.

До ТеБе


Похожие публикации

8-07-2016
В Торецк не доходят 4 тыс. кубов воды
26-08-2015
Вода в Мариуполь вновь будет поступать из реки Северский-Донец
5-08-2014
Луганск на грани экологической катастрофы
21-07-2014
Насосные станции канала Северский Донец – Донбасс отключены. Воды в регионе осталось на 5 дней
10-02-2014
Украине грозят большие наводнения
11-04-2013
Подробности прорыва дамбы в Бортничах (видео)

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх