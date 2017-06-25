Торецк на грани экологической катастрофы

Переполнение шламонакопителя Торецкого фенольного завода и крайне неудовлетворительное состояние дамбы, сдерживающей жидкие отходы, грозят техногенной катастрофой не только Торецку, но и окружающим поселкам и бассейнам рек.
Об этом сообщает Украинская сторона в СЦКК, сообщает пресс-центр штаба АТО.
В частности, сегодня в искусственном резервуаре собралось почти 33 000 тонн жидких отходов, содержащих фенол, нафталин, формальдегиды, серную кислоту, нефтепродукты и другие химические соединения. Вследствие постоянных обстрелов, на предприятии было повреждено трубопровод, через который осуществлялось откачки воды. Между тем, уровень жидкости в накопителе скоро может достичь критической отметки.
- Переполнение шламонакопителя может привести к разрушению дамбы, и тогда ядовитый поток хлынет на ближайший поселок Новгородское, затем попадет в реки Кривой Торец, а дальше в Северский Донец, который является одним из немногих источников питьевой воды для всей Луганской и части Донецкой области, - сообщают в СЦКК.
С начала 2017 года, по информации украинских представителей в общем центре контроля и координации, Торецкий фенольный завод отправил 9 заявок на обеспечение безопасности во время выполнения ремонтно-восстановительных работ на дамбе шламонакопителя. Вооруженные Силы Украины предоставили гарантии безопасности по всем с этим заявок, в то время как представители ОРДО не предоставили никакой.
До ТеБе