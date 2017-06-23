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В Марьинском районе госслужащих поздравили с праздниками

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Общество / Разное
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В Марьинском районе госслужащих поздравили с праздниками

Поздравил с профессиональным праздником государственных служащих председатель Марьинского райгосадминистрации, руководитель районной военно-гражданской администрации Владимир Мороз.

«Выражаю самые искренние слова благодарности всем государственным служащим, которые с полной отдачей работают на благо жителей Марьинского района. Судя по собственному трудовому опыту, могу сказать, что работа госслужащего - это нелегкий труд. Она нуждается в настоящей преданности своему делу, высокой дисциплинированности. Ведь именно на вас возлагается основная ответственность за выполнение функций государства, развитии Украины. Искренне желаю всем выдержки и терпения, столь необходимых в нашей работе. Никогда не забывайте о своем высоком предназначении - верно и честно служить государству, своему народу!», - отметил в приветственном слове Владимир Викторович.

В качестве ветерана государственной службы с поздравлениями и напутственным словом к молодому поколению государственных служащих обратился председатель Марьинского районного организации ветеранов Василий Мелюс.

За безупречную работу, высокий профессионализм, добросовестное выполнение служебных обязанностей и по случаю празднования Дня государственной службы лучших государственных служащих наградили Почетными грамотами и благодарностями райгосадминистрации.

После торжественной части хорошее настроение присутствующим подарили участники художественной самодеятельности районного Дома культуры.
В Марьинском районе госслужащих поздравили с праздниками
В Марьинском районе госслужащих поздравили с праздниками
В Марьинском районе госслужащих поздравили с праздниками
В Марьинском районе госслужащих поздравили с праздниками


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