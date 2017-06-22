В Дружковке открыли новый Центр предоставления услуг

Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) в Дружковке Донецкой области полностью готов принимать первых посетителей и предоставлять 139 различных услуг для 120 тысяч человек, проживающих в городе и окрестностях.
Конфликт на востоке Украины усложнил задачу по улучшению уровня услуг для местных общин, в частности путем создания центров предоставления административных услуг (ЦПАУ). Поэтому в рамках программы ПРООН «Восстановление и развитие мира» и при финансовой поддержке Европейского Союза был осуществлен проект по оснащению ЦПАУ в городе Дружковка всем необходимым для его полноценного функционирования.
Комплексный ремонт здания и благоустройство территории было выполнено за счет бюджетных средств. ПРООН приобрела необходимую мебель и оборудование для 28 рабочих мест, обустроила залы ожидания, детский уголок, архив, сервер, подсобное помещение и кухню.
«Административные центры, качественно и эффективно предоставляют услуги населению, могут стать символом нового качества местного самоуправления в Украине», - сказала Хуана Мэра Кабейо, представлявшая Делегацию Европейского Союза в Украине на церемонии открытия центра.
"Именно поэтому мы очень рады, что открытый сегодня дружелюбный и удобный офис будет обеспечивать многочисленные услуги для всех жителей Дружковки", - отметила Мэра Кабейо.
Кроме того, ЕС / ПРООН предоставили проектные решения для комплектации рабочих мест и обустройство залов ожидания для посетителей ЦПАУ. Дополнительно были оборудованы зоны ожидания для лиц с инвалидностью: установлены тактильные плитки и доски Брайля для людей с ослабленным зрением; один туалет оборудован поручнями для инвалидов-колясочников, созданы специальные информационные стенды.
«Отныне жителям Дружковки, в частности людям с особыми потребностями, лицам пожилого возраста и семьям с детьми не придется выстаивать длинные очереди, чтобы получить документы", - сказал Янтомас Химстра, директор ПРООН в Украине.
"Новый центр, первый в Донецкой области, станет примером для других местных органов власти о том, как организовать для людей доброжелательное, инклюзивное и быстрое обслуживание и укрепить доверие между гражданами и органами местного самоуправления", - добавил господин Химстра.
ПРООН подготовила учебные программы и ознакомительные поездки по Украине для персонала ЦПАУ, чтобы помочь им овладеть рабочие навыки, а, следовательно, улучшить качество предоставления административных услуг.
Предполагается, что этот ЦПАУ будет предоставлять 139 различных административных услуг. Согласно долгосрочному плану, численность населения объединенной общины составит 120 тысяч человек.