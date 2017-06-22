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Проблемы жителей Донбасса: Нехватка денег на еду и военный конфликт, – результаты опроса

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Общество / Разное
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Проблемы жителей Донбасса: Нехватка денег на еду и военный конфликт, – результаты опроса

Для большей половины (55%) жителей Востока и Юга Украины актуальной является проблема с нехваткой средств на еду и коммунальные услуги. Еще 32% волнует завершение военного конфликта на Донбассе. Об этом свидетельствуют результаты опроса жителей 8 областей Юга и Востока Украины, проведенного в начале 2017 года компанией GfK по заказу Института массовой информации при поддержке Украинской инициативы по повышению уверенности (UCBI) и USAID, сообщается на сайте организации.

Среди других актуальных проблем – поиск работы, которая давала бы достаточный доход (26%), здоровье (23%) и нехватка средств на дорогие товары, например, быттехнику (20%). В то же время получение образования является актуальным только для 4% жителей.

За последний год в Луганской и Донецкой областях, в отличие от других, заметно возросли проблемы с нехваткой средств на еду и коммунальные услуги: если в 2016 году о ней заявляли 47% жителей подконтрольного украинским властям Донбасса, то в марте 2017 года – уже более половины (60 %). Также выросла и острота проблемы с завершением военных действий (с 45% до 53%), тогда как для остальных областей она даже несколько уменьшилась (с 29% до 28%).

В некоторых прифронтовых городах Донбасса проблема военных действий значительно превышает актуальность недостатка средств. Например, 92% опрошенных в Волновахе, почти 2/3 в Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске и Рубежном заявили, что завершение войны является наиболее актуальной проблемой для них, тогда как нехватка средств является острой для 89%, 54% и 45% респондентов соответственно.

По сравнению с 2016 годом, доля бедных (которые сообщили, что вынуждены экономить на еде) осталась на одинаковом уровне для опрошенных жителей всех областей (19%). Однако доля бедных в Донецкой и Луганской областях заметно возросла (с 27% до 37%).

Во всех городах Донецкой и Луганской областей доля тех, кто заявил о необходимости экономить на еде, значительно больше, чем в городах в других областях. В Мариуполе этот показатель составил почти половину (48%). Для сравнения: в Кривом Роге Днепропетровской области – всего 7%). В Старобельске этот же показатель составил 42%, в Волновахе и Бахмуте – более трети (по 35%), в Северодонецке, Лисичанске и Рубежном – почти треть (29%), в Славянске и Краматорске – четверть (26%).

Опрос проводился компанией GfK по заказу Института массовой информации при поддержке Украинской инициативы по повышению уверенности (UCBI) и USAID в январе-марте 2017 года в 8 областях Востока и Юга Украины (Днепропетровская, Харьковская, Запорожская, Николаевская, Херсонская, Одесская, территории Донецкой и Луганской областей, контролируемые правительством Украины). Всего было опрошено 15103 респондентов. Теоретическая погрешность не превышает 1% для всей выборки и 2,5% для каждой области отдельно с вероятностью 0,95.

Донецкие Новости


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