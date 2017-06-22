Жители Мариуполя почтили память погибших во Второй мировой войне

В Мариуполе состоялся митинг, посвященный Дню скорби и памяти жертв войны. Почтить память погибших в годы Второй мировой войны на площадь Воинов-Освободителей пришли ветераны, дети войны, представители городской власти и местные жители.
- Сегодня день памяти страшной войны в истории человечества - Второй мировой. Поэтому мы пришли отдать дань этой памяти, когда началась трагедия не только у людей бывшего Советского Союза, но и во всей мировой общественности, - рассказала заместитель председателя ОО «Защита детей войны» Анжела Костюк.
До ТеБе