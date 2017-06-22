В Донецке почтили память жертв фашизма

Сегодня, 22 июня в Донецке состоялся митинг по случаю 76-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Жители города пришли на мемориал «Жертвам фашизма», который расположен в Ленинском районе города Донецка, чтобы почтить память жертв фашизма и возложить цветы к мемориалу.
Большая часть собравшихся это были дети разных возрастов, также присутствовали ветераны ВОВ, и местные «чиновники».
Как сообщает новостной ресурс «ДАН», на митинге присутствовало около 300 человек. Все, кто собрался на митинге почтили минутой молчания погибших советских солдат и жертв оккупации. Затем собравшиеся возложили цветы к мемориалу, а в конце был произведен оружейный салют.