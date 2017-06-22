Названия улиц в Дружковке написали на украинском и английском

Местные власти обновили указатели на центральных улицах Дружковки в рамках украинизации, что позволит городу выиграть более 30 млн. гривен.
В Дружковке решили заменить названия улиц и магазинов. Из городского бюджета на это планируется выделить 200 тысяч гривен. Владельцы магазинов и сферы обслуживания будут делать это за собственные средства.
- По улице Алексея Тихого мы заменили знаки въезда и выезда из Дружковки, также уже установили десятки новых табличек. На них есть герб Дружковки, название улицы после ее переименования на украинском и английском языках. Эту работу продолжаем, надеемся выиграть в области конкурс по украинизации, - рассказал Руслан Верещагин - заместитель Дружковского городского головы.
До ТеБе