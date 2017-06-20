Хуг приехал на юг ДНР

Как сообщил источник новостного агентства самопровозглашенной ДНР "ДАН", первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг приехал с инспекционным визитом в село Саханка Новоазовского района.
Как сообщил источник, Александр Хуг проведет в селе Саханка инспекцию, после этого он отправится в Донецк. Какое время будет длиться визит заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ пока неизвестно.
Напомним, что 18 июня сепаратисты не пропустили в село Седово, которое также находится в Новоазовском районе патруль мониторинговой миссии ОБСЕ.