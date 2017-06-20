19 июня председатель Артемовской райгосадминистрации Владимир Бохонов принял участие в открытии вблизи села Закотное Лиманской объединенной территориальной общины памятника украинским военнослужащим, погибших в 2014 году в ожесточенных боях за освобождение Донецкой области от незаконных вооруженных формирований.
В Лиманском районе открыли памятник погибшим украинским военнослужащим
19 июня председатель Артемовской райгосадминистрации Владимир Бохонов принял участие в открытии вблизи села Закотное Лиманской объединенной территориальной общины памятника украинским военнослужащим, погибших в 2014 году в ожесточенных боях за освобождение Донецкой области от незаконных вооруженных формирований.