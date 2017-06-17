В Мариуполе открыли памятный знак погибшим в июне 2014 года пограничникам

Торжественное открытие памятника погибшим пограничникам состоялось сегодня, 17 июня, на пост-мосту в Мариуполе. Именно здесь 14 июня 2014 года от рук боевиков трагически погибли пятеро украинских военнослужащих-пограничников.
- Отвагу и самопожертвование, мужество и боевое братство демонстрируют наши воины каждый день, каждый час, каждую минуту, к сожалению, иногда отдавая самое дорогое - свою жизнь, - сказал начальник Донецкого пограничного отряда Иван Чорнопищук. Мероприятие закончилось возложением цветов к памятному знаку.
Напомним, в тот трагический день три года назад в районе завода «Азовсталь» в Мариуполе была обстреляна из засады колонна автомобилей Государственной пограничной службы.
До ТеБе