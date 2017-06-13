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Мариуполь отметил годовщину освобождения от боевиков

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Общество / Разное
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Мариуполь отметил годовщину освобождения от боевиков

Благодаря победе украинских военнослужащих, бойцов добровольческих батальонов и граждан, 13 июня 2014 года, город Мариуполь стал свободным от пророссийских террористов.

Три года назад в Мариуполе состоялся бой между силами АТО против боевиков так называемой «ДНР». При поддержке Вооруженных сил Украины добровольческий спецбатальон «Азов», батальон «Днепр» и Нацгвардии освободили город Мариуполь от оккупации, вселив в сердца горожан долгожданный покой и надежду на будущее в составе единой, неделимой Украины.

Таким образом произошло долгожданное освобождение города Мариуполя от пророссийских террористов. Указанная дата была зафиксирована постановлением Верховной Рады Украины 2 февраля 2016 № 971-VIII "О праздновании памятных дат и юбилеев в 2016 году».

13 июня - это прекрасный повод сказать: «Спасибо» за возможность жить в мирном городе и еще раз заявить о своей любви к Украине.


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