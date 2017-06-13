Этим летом 300 детей из зоны АТО отдохнут в Хорватии

Дети из Донецкой и Луганской областей, проживающих на территории проведения антитеррористической операции, получат возможность провести летний отдых в Хорватии, передает До ТеБе.
Об этом сообщает в своем Twitter Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МВОТ).
- 300 детей из зоны конфликта летом отдохнут в Хорватии. Проект осуществляют Министерство демографии, семьи, молодежи и соцполитики Республики Хорватия и МВОТ, - говорится в сообщении.