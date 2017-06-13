В Донецке запретили купаться в двух прудах

29 мая "администрацией" Киевского района была проведена плановая работа по отбору проб воды из водоемов на территории Киевского района для проведения лабораторных исследований.
По результатам анализа качество воды в прудах «Ветковский» и «Путиловская Роща» не соответствует требованиям СанПиН 4630-88 «Охрана поверхностных вод от загрязнения» и концентрация вредных веществ в воде значительно превышает предельно допустимую норму.
"Администрацией" Киевского района г. Донецка размещены информационные щиты и листовки о запрете купания в водоемах во избежание массовых заражений жителей города инфекционными заболеваниями .
Просим жителей города обращать внимание на размещенные информационные щиты и листовки в прибрежной зоне.