Беларусь направила 55 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Гуманитарный груз получат жители Донецкой и Луганской областей по обе стороны линии разграничения.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
55 тонн гуманитарной помощи составляют продукты питания и средства личной гигиены. Груз уже прошел международный автомобильный пункт пропуска «Новые Яриловичи».
- Груз будет доставлен в город Киев, а его последующим распределением и доставкой по назначению будет заниматься Представительство Международного Комитета Красного Креста в Украине, - сообщили в Госпогранслужбы.
Напомним, как мы сообщали ранее, госпитали Донетчины получили лекарства и оборудование почти на полмиллиона гривен.
До ТеБе