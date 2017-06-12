Жебривский: «Сегодня главный вопрос обеспечить жителей области питьевой водой»

Сегодня на аппаратном совещании глава области Павел Жебривский отметил, что 11 июня насосная станция первого подъема Юго-Донбасского водопровода, которую 10 июня только восстановили и запустили снова остановлена. Российские наемники нанесли очередной огневой удар по району, где расположена станция (Ясиноватский район, Васильевка). Перебили линии электропередач, вывели из строя трансформатор, повредили здание. Поэтому такие города как Покровск, Мирноград, Родинское, Селидово, Украинск, Новогродовка, Горняк, поселок Цукурино, Острый и Кураховка имеют проблемы с водоснабжением.
«Сегодня главный вопрос обеспечить жителей области питьевой водой», - отметил Павел Жебривский.
Также председатель облгосадминистрации подчеркнул, что сейчас необходимо отработать вопрос об установлении режима тишины для восстановления сетей, которые были разрушены.
Глава области дал поручение структурным подразделениям, руководителям городов и районов привлечь все свои силы, подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, международные организации для того, чтобы обеспечить жителей населенных пунктов, которые имеют проблемы с водоснабжением технической и питьевой водой, осуществлять постоянным подвоз воды.
Глава области подчеркнул, что держит этот вопрос на личном контроле.