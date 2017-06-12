Лента новостей

13:05
В мае фискальная служба Донетчины предоставила 14 тысяч административных услуг
13:00
Донетчина: поступления экологического налога увеличились вдвое
12:19
В Дружковке задержали мужчину за попытку дать взятку полицейскому
12:13
Военные госпитали Донетчины получили лекарства и медицинское оборудование на 500 тыс. гривен
10:51
Введение стандарта «Евро-6» в Украине отложено
10:15
Жебривский: «Сегодня главный вопрос обеспечить жителей области питьевой водой»
10:12
В Горняке, сын насмерть забил молотком собственную мать
08:46
В Константиновке дорога ушла под землю
00:52
США призвали прекратить столкновения на Донбассе
00:40
В Мариуполе открылся пляж для людей с инвалидностью
22:46
Чем будет питаться человечество через 50–100 лет?
22:43
Каникулы в Греции
22:33
Как правильно выбрать питание для новорожденных
22:15
Прогнозы на спорт, возможно ли заработать?
21:46
В Покровске отметили День Европы
22:50
Нацкомиссия одобрила повышение тарифов на воду для Донетчины
14:19
В ЕС недовольны с предложением о старых загранпаспортах для жителей Донбасса и Крыма
13:49
Дети из прифронтовых сел Донецкой области отдохнут в Греции
13:39
Оперативная замена стекла Meizu M2 mini – рассказывает multiservice.com.ua
11:31
380 тыс. человек Донецкой области получают воду по часам
11:19
Возле центральной библиотеки Донецка проведут продовольственную ярмарку
11:06
Южнодонбасский водовод должны запустить сегодня
10:59
В Славянске задержали отчима-педофила, который в течение трех лет издевался над падчерицей
21:35
В Святогорске прошел Международный конкурс "Созвездие Святогорья"
18:24
Жителям Торецка угрожают шершни
15:12
За проявленную отвагу и профессионализм награждены сотрудники Донетчины спецподразделения «Фантом»
14:48
Кураховская ТЭС готовит энергоблоки к летним нагрузкам
14:45
Людмила Быченко провела встречу с жителями села Первое Мая
13:22
Однокомнатная квартира: как сдать в аренду?
12:38
В ДТП вблизи Мариуполя пострадали четыре человека, двое из них - дети
11:49
В Краматорске СБУ разоблачила начальника отдела горсовета на вымогательстве денег от переселенцев
11:43
Мариупольский порт впервые перевалил импортный известняк
11:34
Донецкая область осталась без водоснабжения
11:24
Качественная зерносушилка – залог сохранности урожая!
11:09
Реорганизация и капитализация банков
01:56
В Бахмуте на 8 миллионов простимулируют общественную активность
01:44
Лазерное удаление шрамов и рубцов - безопасное решение возникшей проблемы
23:49
В ДНР и ЛНР отключили Vodafone Украина
22:45
Женские купальники
16:32
ДФС под обстрелом, персонал эвакуирован
16:23
В Покровске вновь попытаются отпраздновать День Европы
13:30
В Северодонецке планируют построить для переселенцев дома на 230 квартир
13:25
На Втором донецком водопроводе проходят ремонтные работы
12:50
Территорию вокруг «Донбасс Арены» начали приводить в порядок
12:36
В Краматорске состоится VII рок-фестиваль «Я маю власну думку»
Все новости

Архив публикаций

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

Жебривский: «Сегодня главный вопрос обеспечить жителей области питьевой водой»

0
160
Общество / Разное
0
Жебривский: «Сегодня главный вопрос обеспечить жителей области питьевой водой»

Сегодня на аппаратном совещании глава области Павел Жебривский отметил, что 11 июня насосная станция первого подъема Юго-Донбасского водопровода, которую 10 июня только восстановили и запустили снова остановлена. Российские наемники нанесли очередной огневой удар по району, где расположена станция (Ясиноватский район, Васильевка). Перебили линии электропередач, вывели из строя трансформатор, повредили здание. Поэтому такие города как Покровск, Мирноград, Родинское, Селидово, Украинск, Новогродовка, Горняк, поселок Цукурино, Острый и Кураховка имеют проблемы с водоснабжением.

«Сегодня главный вопрос обеспечить жителей области питьевой водой», - отметил Павел Жебривский.

Также председатель облгосадминистрации подчеркнул, что сейчас необходимо отработать вопрос об установлении режима тишины для восстановления сетей, которые были разрушены.

Глава области дал поручение структурным подразделениям, руководителям городов и районов привлечь все свои силы, подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, международные организации для того, чтобы обеспечить жителей населенных пунктов, которые имеют проблемы с водоснабжением технической и питьевой водой, осуществлять постоянным подвоз воды.

Глава области подчеркнул, что держит этот вопрос на личном контроле.


Похожие публикации

8-06-2017
Донецкая область осталась без водоснабжения
31-08-2016
«Прекращение огня и полный контроль за государственной границей - вот что необходимо Донбассу»
20-07-2016
Новогродовка и Селидово отчитались Жебривскому о готовности модернизировать инфраструктуру
28-06-2016
Павел Жебривский поздравил жителей Дружковки с Днем Конституции Украины
27-08-2015
Жебривский ждет 100% оформления субсидий по области
29-07-2015
Жебривский: Надо будет - сам буду стоять на защите жителей Широкино

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх