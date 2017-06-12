Жебривский: «Сегодня главный вопрос обеспечить жителей области питьевой водой»

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Жебривский: Надо будет - сам буду стоять на защите жителей Широкино

«Прекращение огня и полный контроль за государственной границей - вот что необходимо Донбассу»

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