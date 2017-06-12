В Мариуполе открылся пляж для людей с инвалидностью

Вчера, 11 июня, в Мариуполе состоялось открытие пляжного сезона для жителей с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.
Пресс-служба напоминает, что специализированный пляж для людей с инвалидностью был открыт в Мариуполе в 2012 году. С тех пор он стал любимым местом отдыха не только для местных жителей, но и для жителей других городов Украины.
«Несмотря на прохладу воскресным утром, в день открытия около 60 человек с инвалидностью, в том числе и дети, посетили специально оборудованный пляж в Приморском районе. Для доставки их к месту отдыха городским советом были организованы специальные троллейбусные маршруты, которые будут осуществлять подобные поездки в течение всего летнего периода в воскресные дни. Кроме того, организован отдельный маршрут для доставки на побережье детей из общественной организации "Поверь в себя". Первая из них поездка запланирована на 14 июня», – говорится в сообщении.
Безопасность отдыха на воде для жителей с инвалидностью обеспечивает городская аварийно-спасательная служба.
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