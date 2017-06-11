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Укргидрометцентр уже посчитал какой будет в этом году урожай

Чем будет питаться человечество через 50–100 лет?

Топ за неделю 3323 2593 2238 1691 872

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