Население Земли к 2100 году может увеличиться на 2–4 миллиарда. Но уже сегодня, по данным ООН, каждый девятый житель планеты не получает питания, достаточного для активной здоровой жизни. Экологи твердят, что климат в будущем не станет благоприятнее для сельского хозяйства. Какой выход видят учёные? Чем будет питаться человечество через 50–100 лет?
Увеличить продуктивность
Учёные советуют вспомнить проверенные временем, но забытые культуры. Например, такой вид пшеницы, как полба, требует сравнительно мало удобрений и пестицидов. Рисовая лебеда, или киноа, известная ещё древним инкам, богата белками и аминокислотами; из неё готовят пироги, супы, пасту. Просо, история которого насчитывает 6500 лет, так хорошо переносит жару и засухи, что в Южной Азии вполне может заменить кукурузу и рис.
Успехи селекции помогли Китаю стать мировым лидером по производству пшеницы. Новые сорта дают урожай 50 ц/га; где-то урожайность пшеницы, риса, кукурузы достигает 100 ц/га.
Можно также сделать популярные однолетние культуры многолетними: те легче переносят засуху и перепады температур, требуют меньше удобрений. Так, в Университете Мичигана придумали пшеницу, которая начинает расти снова сразу после срезания.
Громкой инновацией стали растения, в генотип которых «внедряют» гены другого организма, чтобы повысить их пищевую ценность, климатоустойчивость, сделать несъедобными для вредителей. Но большинство стран Африки, испытывающих нехватку продовольствия, закрыли свои рынки от товаров и семян, содержащих ГМО, из-за опасности мутаций чистых биологических видов и зависимости от транснациональных корпораций. В общемировом масштабе использование ГМО как минимум ставит под угрозу разнообразие видов; влияние же их на человеческий организм требует детального изучения.
На земле и под землёй
Городские фермы и теплицы на крышах уже не диковинка, а успешные бизнес-проекты. Отсутствие транспортных расходов и замкнутый цикл выращивания могут превратить их из модной новинки в повсеместную практику.
К примеру, японская рекрутинговая компания Pasona Group, выкупив старое офисное здание, выделила в нём 4000 м2 под «плантации» риса, фруктов и овощей, ягод и зелени на гидропонике, с системой автополива и климат-контроля. Убиты два зайца: обеспечены рабочие места соискателям и обед «постояльцам» бизнес-центра в самом сердце Токио. А в Лондоне компания Growing Underground превратила бомбоубежище времён Второй мировой в подземный огород площадью более 6000 м2. Подобные фермы есть в Нью-Йорке и Сиэттле.
«Всё, что есть, можно есть»
Водоросли, популярные в Азии, успешно покоряют желудки европейцев и американцев. К 2030 году спрос на это богатую белками и микроэлементами еду может вырасти на 40 %. А употребление в пищу медуз способно решить ещё и экологическую проблему: отрегулировать популяции рыб в Средиземном и Чёрном морях. Новое мороженое от Lick Me I’m Delicious сияет, когда его едят: производители добавляют в него воссозданный в лаборатории флуоресцентный белок медузы.
Французы работают над выведением «травоядной» форели, чтобы превратить рыбные фермы в замкнутые биологические системы с гидропонными установками для выращивания овощей и фруктов. Подобные ноу-хау уже используют в Израиле, экономя пресную воду и удешевляя и рыбу, и растениеводство.
К 2021 году могут появиться котлеты, выращенные из стволовых клеток мышцы коровы; правда, над их вкусом ещё работать и работать… Учёные заявляют, что мясо из пробирки избавит человечество от отходов, а животных — от страданий.
Американский футуролог Морган Гэй предсказывает, что все виды мяса в будущем заменят насекомые, — надо только научиться делать из них колбасу и гамбургеры. ООН, к слову, считает насекомых реальным средством борьбы с голодом. Два миллиарда человек в Азии и Африке питаются насекомыми; это источник белка и минералов, не требующий сложного ухода и кормов.
Вам растворить, распечатать или выбросить?
Растворимые порошки из растительных масел, рисового белка, крахмала, целлюлозы и биологически активных добавок уже существуют. Коктейли из них на воде или молоке удовлетворяют потребность в питательных веществах и, если верить производителям, могут стать полноценным рационом… А врачи напоминают, что такой способ питания удобен в экстремальных условиях, но в перспективе это угроза атрофии мышц и зубов. Даже космонавты после «еды из тюбиков» годами проходят реабилитацию.
В NASA разработали технологию 3D печати готовых блюд. Нью-Йорк работает над технологией Solid Freeform Fabrication, позволbiz/sedobnye-innovaciiяющей распечатать полный рацион, от жареной рыбы, варёной курицы и макарон с сыром до свежих грибов, овощей, фруктов, сладостей… А британец Дэйв Харт занимается разработкой жевательной резинки, которая заменит полноценный обед: по мере жевания капсула подарит вашим рецепторам вкус сначала сырного супа, затем пасты или стейка и напоследок — пирога с черникой.
А теперь посмотрим, так ли необходим человечеству переход на медуз и тараканов. По данным ООН, в США не съедают около 40 % произведённой пищи; в Европе ежегодно выбрасывают порядка 100 млн тонн пищевых продуктов. Почти треть всей производимой в мире еды теряется или используется не по назначению, пуская на ветер трудовые, водные, энергетические, земельные ресурсы. ООН утверждает: в мире производится достаточно продовольствия, чтобы обеспечить каждому землянину 4 тыс. калорий в сутки, но в реальности до потребителя не доходит и половина…
Так, может, нам важнее поработать над умением доедать?
Zavarnik