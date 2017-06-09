Возле центральной библиотеки Донецка проведут продовольственную ярмарку

Завтра, в центре Донецка возле библиотеки имени Крупской и вблизи здания бывшей Донецкой администрации пройдет продовольственная ярмарка, на которой свыше 25 товаропроизводителей представят свою продукцию. Об этом сообщили в «министерстве» продовольствия самопровозглашенной ДНР.
Жители и гости города смогут приобрести на ярмарке мясную, молочную продукцию. Также в большом ассортименте будет представлены кондитерские и хлебобулочные изделия, а также овощи и грибы. Как заявляют организаторы ярмарки, цены будут доступные. Время работы продовольственной ярмарки: с 8:00 до 17:00.