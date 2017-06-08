Жителям Торецка угрожают шершни

Жителей Торецка просят быть осторожными при передвижении по городу. По улице Маяковского в пеньках деревьев были обнаружены гнезда шершней.
Об этом сообщает пресс-служба Торецкого городского совета.
- С учетом того, что яд шершня содержит большое количество гистамина - вещества, отвечающего за быстрое развитие аллергии, просим вас быть максимально осторожными, - говорится в сообщении.
Сейчас, по информации Торецкого городского совета, определяется наиболее эффективный метод уничтожения насекомых.