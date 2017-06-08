За проявленную отвагу и профессионализм награждены сотрудники Донетчины спецподразделения «Фантом»

На днях состоится очередная ротация работников налоговой милиции, которые несут службу в управлении оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО («Фантом»), которое действует в составе Главного управления ГФС в Донецкой области и выполняет задачи, связанные с контролем перемещения товаров через линию разграничения и территорию Донецкой области.
Поздравить своих побратимов по участию в объединенных мобильных группах с успешным завершением нелегкой миссии пришли бойцы Группировки Национальной гвардии Украины «М». Гости прибыли не с пустыми руками. По инициативе командования Группировки Национальной гвардии Украины «М» приказом Приазовского казацкого округа Казацкой территориальной обороны за профессионализм, мужество и отвагу, проявленные во время выполнения служебно-боевых задач в районах проведения антитеррористической операции, лучшие из фантомовцев были награждены орденами «Ивана Сирка» 3-й степени. Некоторые из фантомовцев получили награду от командира оперативно-тактической группировки «Мариуполь» - памятную медаль «За оборону Мариуполя».
Присутствующий на награждении и.о. заместителя начальника Главного управления ГФС в Донецкой области - начальника управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО, генерал-майор налоговой милиции Геннадий Лисовой выразил искреннюю благодарность своим коллегам за достойное выполнение служебных обязанностей по защите экономических интересов и территориальной целостности государства.