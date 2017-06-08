За проявленную отвагу и профессионализм награждены сотрудники Донетчины спецподразделения «Фантом»

«Фантом» предотвратил незаконную перевозку товаров в ДНР на 64 тысячи гривен

В ДНР везли табачные изделия на сумму 45 тысяч гривен

В Торецке отметили День Национальной Гвардии Украины и День СБУ

В Краматорске поздравили 81-ю ОАМБР со второй годовщиной основания

В Донецкой области арестовали сотрудника подразделения «Фантом», которого уличили в получении взятки

В Донецкой области на получении взятки разоблачен сотрудник подразделения «Фантом»