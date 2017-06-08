Людмила Быченко провела встречу с жителями села Первое Мая

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В Волновахском районе состоялось совещание по вопросам децентрализации

Председатель сельского совета в Донецкой области назначил себе необоснованную премию

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