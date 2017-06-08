Людмила Быченко провела встречу с жителями села Первое Мая

7 июня и.о. директора департамента информационной и внутренней политики Людмила Быченко провела рабочий визит в село Первое Мая Покровского района. Основной темой визита стало обсуждение реформы децентрализации власти и образования Покровской объединенной территориальной общины.
На встрече присутствовали председатель Покровской райгосадминистрации Анатолий Шишко, председатель районного совета Михаил Костюк, Покровский городской голова Руслан Требушкин, секретарь городского совета Ирина Сущенко и председатель Первомайского сельского совета Виктория Черникова. Также на совещании присутствовали главы соседних сельских и поселковых советов и большинство жителей сел Первомайского сельского совета.
Жители села Первое Мая были обеспокоены, что в Покровском районе слишком долго проходит процесс добровольного объединения общин. Также крестьяне недовольны тем, что депутаты сельского совета готовили документы без согласования с местными жителями. Они выразили свое желание присоединиться к Покровской городской территориальной общине. Людмила Быченко заявила, что в соответствии с перспективным планом развития село Первое Мая вместе с 8 другими сельскими и поселковыми советами должна войти в Покровской ОТГ, однако жители села могут влиять на окончательное решение. Также она заверила граждан, что все документы, включая записи общественных обсуждений и принятых решениях, будут тщательно изучены. Также она предложила создать новую рабочую группу, в состав которой должны приобщиться общественные активисты.
«Вы выбрали депутатов, поэтому есть задавать им вопросы по качеству их работы. Сейчас стоит в пределах рабочей группы провести опрос на каждой улице, запротоколировать результаты. После этого следует провести сессию сельского совета и, несмотря на результаты опроса, принять решение », - отметила Людмила Быченко.