В Покровске вновь попытаются отпраздновать День Европы

В Покровске снова вернулись к вопросу празднования Дня Европы. Мероприятие было запланировано на 14 мая, однако было отменено из-за обстрела Авдеевки, в результате которого погибли четверо мирных жителя.
По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, День Европы в Покровске состоится уже через несколько дней.
- 11 июня 2017 в городе Покровск состоятся мероприятия, посвященные Дню Европы. К празднованию будут привлечены творческие коллективы из Донецкой области и украинские звезды, - говорится в сообщении.
В частности, на 11 июня запланировано такую программу мероприятий:
10:30 - 20:30 Презентация блюд стран Европы (площадь им. Шибанкова)
11:00 - 17:30 Мастер-классы по изготовлению сувенирной продукции (площадь им. Шибанкова)
11:00 - 18:00 Выставка сувенирных изделий стран Европы (площадь им. Шибанкова)
11:00 - 20:00 Выставка декоративно-прикладного искусства (аллея возле площади им. Шибанкова)
11:00 - 20:00 Работа селф-зоны (центральный сквер)
11:30 - 12:00 Праздничное шествие (от ул. Европейской до площади им. Шибанкова)
11:30 - 20:00 Работа «почты» путешественника (центральный сквер)
11:30 - 14:00 конкурсно-развлекательные программы для детей (детская площадка площади им. Шибанкова)
11:30 - 19:00 Боди-арт для детей, подростков и молодежи (центральный сквер)
12:00 - 12:10 Торжественное открытие концерта с участием председателя Донецкой облгосадминистрации Павла Жебривского и консулов стран Евросоюза (центральная сцена)
12:10 - 21:00 Презентация Европейских стран районами и городами Донецкой области (центральная сцена)
12:35 - 19:30 Скайп-поздравление из стран Евросоюза
13:30 - 15:00 Выступления кукол-великанов (центральный сквер)
19:30 - 22:00 Концерт группы «Mad Heads»
21:00 - 22:30 Выступления приглашенных коллективов (центральная сцена)
До ТеБе