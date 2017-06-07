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Павел Жебривский принял участие в мероприятиях ко Дню Европы в Покровске

На митинге в Покровске чуть не избили журналистку

На культурный фестиваль в Покровске приедут известные поэты и писатели

В Покровске отменили празднование Дня Европы из-за гибели мирных жителей в Авдеевке

В Покровске вновь попытаются отпраздновать День Европы

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