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В Краматорске поздравили журналистов с профессиональным праздником

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Общество / Разное
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В Краматорске поздравили журналистов с профессиональным праздником

Сегодня в Краматорске в здании Краматорского городского совета состоялись торжества по случаю Дня журналиста. В мероприятии приняли участие председатель облгосадминистрации Павел Жебривский, заместитель председателя облгосадминистрации Игорь Стокоз, председатель Национального союза журналистов Николай Токарский, представители Штаба АТО, а также и.о. директора департамента информационной и внутренней политики Людмила Быченко. В праздничной обстановке руководитель облгосадминистрации наградил журналистов Почетными грамотами и ценными подарками, а председатель Донецкого областного союза журналистов Национального союза журналистов Украины Николай Токарский принял в члены НСЖУ трех корреспондентов.

«Журналисты Донецкой области - это особая каста. Безусловно, в ваше сообществ входят журналисты ВСУ. Вы не только даете оценку, контролируете власть, но и даете отпор в информационной войне, которую против нас начала Россия. Сегодня множество телевидения осталось на неподконтрольной территории, и такая ситуация дает дополнительный толчок, чтобы медиа эффективно заработали в Мариуполе, Славянске, Покровске, Краматорске. Каждое ваше слово, каждый ваш репортаж - это ответ на ту российскую агрессию, которая есть сегодня в Донецкой области », - отметил Павел Жебривский.

Также Николай Токарский поблагодарил Павлу Жебривского за устроенную встречу и пообещал способствовать украинским военным в информационном плане по возвращению оккупированных территорий - Донбасса и Крыма.


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