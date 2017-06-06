Безвизовый режим: ожидания туроператоров

Через несколько дней украинцы смогут беспрепятственно въезжать в страны Евросоюза. Ожидается, что визовая либерализация даст долгожданный толчок к развитию туристических услуг.
По прогнозам, рост авиаперевозок из Украины в ЕС составит в текущем году около 12 %, в 2018-м — до 25 %. Возможно, на рынке появятся новые авиа и автобусные перевозчики.
Среди авиаперевозчиков активизируется борьба за корпоративный сегмент. То есть отмена виз, скорее всего, будет способствовать увеличению конкуренции в ценовой политике. При этом время от начала общения с покупателем до момента продажи тура будет определяться только мастерством продавца услуги.
Ожидается также расцвет «эмоциональных покупок» в сфере туризма. Это новая эра в дистрибуции туристических услуг, когда возможности ограничены лишь фантазией путешественника и его кошельком. Возможность мгновенно бронировать и выписывать компоненты тура (отель, авиа, страховка, трансфер) увеличит привлекательность имеющихся туроператоров и расширит рынок европейских туров. Вероятно и появление новых игроков со своими розничными сетями.
Zavarnik