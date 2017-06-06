В Краматорске прошел «Час смерти»

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В Краматорске прошла акция в поддержку украинских военных

В Краматорске осудили и поддержали блокаду

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