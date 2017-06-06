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В Краматорске прошел «Час смерти»

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Общество / Разное
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В Краматорске прошел «Час смерти»

В центре Краматорска (Донецкая обл.) возле памятника Шевченко состоялась акция «Час смерти».

Об основных положениях предлагаемых законопроектов по реформированию медицины в Краматорске во время акции рассказала депутат горсовета Лилия Кислицина, зачитав обращение к народным избранникам с просьбой поддержать проекты законов и начать медицинскую реформу в стране. Каждый участник акции в Краматорске держал плакаты в поддержку качественной медицины. Затем на асфальте мелками нарисовали символические фигуры человечков, чтобы показать количество смертей каждый час.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 6 июня, в Краматорске пройдет необычное мероприятие: горожан приглашают присоединиться к Всеукраинской пациентской акции под названием «Час смерти». Такая акция в поддержку назревших медицинских реформ проходит сегодня в 55 городах Украины.
В Краматорске прошел «Час смерти»
В Краматорске прошел «Час смерти»
В Краматорске прошел «Час смерти»

Восточный Проект


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