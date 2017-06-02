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Детям Курахово ДТЭК подарит скалодром

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Общество / Разное
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Детям Курахово ДТЭК подарит скалодром

В Курахово отметили один из старейших праздников — Международный день защиты детей — во всем мире празднуют с 1950 года. Главным подарком для маленьких жителей стал сертификат ДТЭК на строительство спортивного скалодрома «Стена only up».

250 тысяч грн от ДТЭК в качестве большого гранта получила инициативная группа за предложение создать «рельеф скалы для безопасного экстрима». Со строительством скалодрома в Курахово будет развиваться новый вид спорта.

«Победа за большой грант ДТЭК присуждена проекту, направленному на поддержание здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Символично, что вручение сертификата состоялось в Международный день защиты детей. В тот день, когда взрослые должны во всеуслышание признать права и свободы детей. Наша задача — стремиться оградить наших детей от опасностей, создать условия для их полноценного развития. Сертификат на 250 тысяч грн послужит вкладом ДТЭК в прогресс молодежи в Курахово, городские дети смогут заняться новым для себя видом спорта», — отметила во время поздравительной речи руководитель департамента по управлению персоналом ДТЭК Кураховской ТЭС, Виктория Бурлака.
Детям Курахово ДТЭК подарит скалодром

Напомним, что в 2017 году ДТЭК в рамках конкурса «Громада своими руками» объявил о возможности получить большой грант в размере 250 тысяч грн. Эти деньги будут направлены на реализацию масштабного проекта на улучшение общественного пространства для всей громады.


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