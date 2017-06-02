Детям Курахово ДТЭК подарит скалодром

В Курахово волонтеры из экоматериалов благоустроили площадку для школьников

Кураховская ТЭС начинает отопительный сезон в Курахово

ДТЭК поможет обучить энергоэффективности школьников в Курахово

Городские теплосети Курахово прошли испытания и обеззараживание и готовы к зиме

ДТЭК направил в развитие Курахово за последние 10 лет – 320 млн грн

В Курахово открыли детский стационар для пациентов города и района