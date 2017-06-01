В Славянске обязали использовать вывески на украинском языке

Игоря Шаповалова, которого судят за взятку, освободили от должности заместителя председателя Славянска

В Славянске назначат нового заместителя городского головы

Жители Славянска задерживают начисление субсидий

В кафе Краматорска теперь говорят только на украинском

ДонОГА: "В Славянске магазины работают, и продукты в них есть"

Адреса в телеграммах можно писать только на украинском языке