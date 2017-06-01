В Славянске обязали использовать вывески на украинском языке

В Славянске обязали руководителей коммунальных учреждений, предприятий и организаций привести в соответствие с языковым законодательством вывески и адресные указатели. Предприятиям сферы торговли и услуг, решение лишь рекомендуется к исполнению.
Документ был утвержден на очередном заседании исполнительного комитета Славянского городского совета 31 мая.
- Согласно этому проекту решения, - рассказал заместитель городского головы Славянска Юрий Подлесный - от руководителей коммунальных предприятий, учреждений и заведений требуется принять меры по приведению вывесок и адресных указателей в соответствии с требованиями законодательства Украины о языке.
Руководителям торговли, учреждениям ресторанного хозяйства и сферы услуг независимо от формы собственности, как говорится в документе, вывески или таблички с названием объекта и информации о графике работы рекомендуется выполнять на государственном языке.
Однако разрешено и дублирование информации на языке национального меньшинства или на иностранном языке. Такая табличка или вывеска, согласно решению Славянского горсовета, не может находиться ниже или в менее доступном для посетителей месте.
До ТеБе