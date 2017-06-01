Пункты пропуска на линии разграничения будут работать почти на три часа дольше



С сегодняшнего дня, с 1 июня, контрольные пункты въезда-выезда в зоне АТО переходят на летний режим работы.



Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.



- Это предусмотрено Временным порядком контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов (товаров) через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей, - говорится в сообщении.



В частности, пропуск граждан через линию разграничения будет осуществляться с 6:00 до 20:00 часов. Таким образом, время работы КПВВ увеличится на два с половиной часа, ведь с начала марта пункты работали с 7:00 до 18:30. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.- Это предусмотрено Временным порядком контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов (товаров) через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей, - говорится в сообщении.В частности, пропуск граждан через линию разграничения будет осуществляться с 6:00 до 20:00 часов. Таким образом, время работы КПВВ увеличится на два с половиной часа, ведь с начала марта пункты работали с 7:00 до 18:30.