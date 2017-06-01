В Славянске парашютисты открыли сезон

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В небе нет ограничений

В Славянске отменили занятия в школах и детсадах

"Укрпочта" возобновила работу своих отделений в Славянске и Краматорске

В Мариуполе на базе училища открыли молодежный центр

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