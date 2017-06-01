В Славянске парашютисты открыли сезон

В Славянске (Донецкая обл.) парашютисты авиационного клуба «Чайка» при ЧАО «Бетонмаш» в прошедшие выходные открыли сезон по случаю установления долгожданной летной погоды. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба машиностроительного завода «Бетонмаш».
Прыжки с парашютом начались на базе аэродрома «Коротич» Харьковского аэроклуба.
«Ребята испытали настоящее счастье и получили значительную дозу адреналина», – поделился руководитель и инструктор авиационного клуба «Чайка» Павел Лобов.
Также в клубе приглашают всех желающих на занятия по парашютной подготовке, после чего заветная мечта прыгнуть с парашютом может осуществиться.
Занятия проводятся в субботу и воскресенье с 10 часов утра. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на обучение и последующее совершение прыжка с парашютом в выходные дни.
Донецкие Новости