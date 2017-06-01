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В Славянске парашютисты открыли сезон

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Общество / Разное
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В Славянске парашютисты открыли сезон

В Славянске (Донецкая обл.) парашютисты авиационного клуба «Чайка» при ЧАО «Бетонмаш» в прошедшие выходные открыли сезон по случаю установления долгожданной летной погоды. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба машиностроительного завода «Бетонмаш».

Прыжки с парашютом начались на базе аэродрома «Коротич» Харьковского аэроклуба.

«Ребята испытали настоящее счастье и получили значительную дозу адреналина», – поделился руководитель и инструктор авиационного клуба «Чайка» Павел Лобов.

Также в клубе приглашают всех желающих на занятия по парашютной подготовке, после чего заветная мечта прыгнуть с парашютом может осуществиться.

Занятия проводятся в субботу и воскресенье с 10 часов утра. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на обучение и последующее совершение прыжка с парашютом в выходные дни.

Донецкие Новости


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