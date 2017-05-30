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БПП собрала уже больше половины подписей за отставку Яценюка

В Донецкой области собирают подписи за железнодорожное сообщение с Галицией

Общественники настаивают на публикации материалов ОВОС и проведении общественных слушаний по проекту ЦХОЯТ

В Бахмуте собирают подписи о создании городского сквера

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