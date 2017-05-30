В Бахмуте собирают подписи о создании городского сквера

С восьми часов утра напротив дома по улице Юбилейная, 81 в Бахмуте общественные активисты начали сбор подписей за проведение общественных слушаний по вопросу создания бесплатного сквера отдыха.
- Только через час мы собрали 60 подписей, за вторую почти столько же. Согласно Положению о проведении общественных слушаний, чтобы инициировать слушания нужно собрать 250 подписей жителей, - отметил Сергей Фисун, журналист местной газеты.
Напомним, на прошлой неделе жители домов по улице Юбилейная выразили возмущение появления в их дворе строительных материалов, завезли якобы для строительства автостоянки.
До ТеБе