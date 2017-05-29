В Марьинском районе отметили День пограничника

28 мая в Украине отмечают День пограничника. По этому случаю, накануне, в Марьинском районном Доме культуры поздравили с профессиональным праздником пограничников, которые сейчас несут службу на территории Марьинского района.
Поздравить охранников государственных рубежей наведались: председатель Марьинского райгосадминистрации, руководитель районной военно-гражданской администрации Владимир Мороз, заместители председателя райгосадминистрации Татьяна Збицкая и Владимир Шехирев, комендант ОБПК «Кураховка» Владимир Кизилов, представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в городе Мариуполь Дину Липкан, директор ООО «Восточные автовокзалы» Тимофей Шкиндер, представители предприятий района и другие гости.
В день праздника, как и полагается, состоялась теплая и искренняя встреча гостей и военнослужащих.
Приветствуя пограничников и вручив Почетные грамоты и Благодарности райгосадминистрации Владимир Викторович заметил: «Ваша служба тяжелая и опасная, требует дисциплины и выдержки, но одновременно это почетная обязанность, которая позволяет нам мирно работать и строить будущее. В этот праздничный день выражаю особую глубокую благодарность работникам пограничной службы Украины, сегодня они несут службу в нашем районе, и в очень опасных условиях добросовестно и самоотверженно выполняют почетный конституционный долг по обеспечению неприкосновенности границ нашей Родины».
Много теплых и добрых слов звучало от гостей, присутствующих на празднике, не менее было наград и подарков смелым военнослужащим.
После торжественной части все присутствующие имели прекрасную возможность посмотреть праздничную концертную программу, которая была подготовлена работниками районного Дома культуры.