В Константиновском районе начали работу 19 детских лагерей отдыха

Вот и пришла к детям долгожданная летняя пора. Прозвенел последний звонок, возвестивший летние каникулы и отдых!
С 29 мая по 18 июня 2017 года в Константиновском районе начата работа 19 детских лагерей отдыха с дневным пребыванием детей на базе школ района. В этом году в пришкольных лагерях отдохнет 630 детей.
В них организовано двухразовое горячее питание. В ежедневном меню свежие овощи и фрукты, мясные, молочные и рыбные блюда.
В лагерях состоялись торжественные линейки в честь открытия лагерной смены. После торжеств дети с удовольствием выполняли утреннюю зарядку, учили девизы и песни, фантазировали над эмблемами отрядов и участвовали в спортивных соревнованиях.
В этот день состоялся конкурс рисунков на асфальте «Мы за мир!», где ребята могли показать эмоции, которые переполняют их маленькие искренние сердца. Пусть их мечты сбудутся!