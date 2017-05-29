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В Константиновском районе начали работу 19 детских лагерей отдыха

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Общество / Разное
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В Константиновском районе начали работу 19 детских лагерей отдыха

Вот и пришла к детям долгожданная летняя пора. Прозвенел последний звонок, возвестивший летние каникулы и отдых!

С 29 мая по 18 июня 2017 года в Константиновском районе начата работа 19 детских лагерей отдыха с дневным пребыванием детей на базе школ района. В этом году в пришкольных лагерях отдохнет 630 детей.

В них организовано двухразовое горячее питание. В ежедневном меню свежие овощи и фрукты, мясные, молочные и рыбные блюда.

В лагерях состоялись торжественные линейки в честь открытия лагерной смены. После торжеств дети с удовольствием выполняли утреннюю зарядку, учили девизы и песни, фантазировали над эмблемами отрядов и участвовали в спортивных соревнованиях.

В этот день состоялся конкурс рисунков на асфальте «Мы за мир!», где ребята могли показать эмоции, которые переполняют их маленькие искренние сердца. Пусть их мечты сбудутся!


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