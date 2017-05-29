В Константиновском районе начали работу 19 детских лагерей отдыха

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С начала лета в Украине откроется 617 детских лагерей

За 2016 год отдохнуло и оздоровилось 1724 ребенка из Марьинского района

В Константиновском районе почтили память жертв политических репрессий в Украине

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