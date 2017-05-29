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По приказу губернатора Донецкой области создан штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций

Вопрос выплат пенсий в Марьинке и Красногоровке на контроле у Жебривского

В Красногоровку поступила гуманитарная помощь от губернатора области

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