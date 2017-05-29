В Красногоровку поступила гуманитарная помощь от губернатора области

Сегодня, 29 мая, в Марьинский район прибыла гуманитарная помощь от председателя Донецкой облгосадминистрации, руководителя областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского для жителей пострадавшего от вчерашних обстрелов прифронтового города Красногоровка.
С целью ликвидации последствий обстрелов, которым подверглись центральная районная больница, Красногоровский СОШ №2 и дома частного сектора были доставлены доски и тенты.
Данная помощь будет оказана пострадавшим в ближайшее время.
Также, были получены макаронные изделия, тушенка с мясом, каша с мясом, крупы, сахар и чай. Эти продукты будут направлены спасателям, которые сейчас находятся в городе Красногоровка и проводят восстановительные работы.