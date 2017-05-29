В Донецкой области почтили память экипажа вертолета Ми-8

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В России разбился боевой вертолет Ка-52, два пилота погибли

Над Берлином столкнулись два полицейских вертолета

В Славянске террористы сбили вертолет ВСУ. Погибли 14 человек – Турчинов

В сбитом под Славянском вертолете погибли 10 человек – пресс-секретарь АТО

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