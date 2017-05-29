В Донецкой области почтили память экипажа вертолета Ми-8

Три года назад, 29 мая 2014 года, близ Славянска боевики из ПРЗК сбили украинский вертолет Ми-8. Тогда на борту вертолета погиб генерал-майор Нацгвардии Украины Сергей Кульчицкий и двенадцать бойцов.
Сегодня, чтобы почтить память экипажа Ми-8, на месте падения вертолета собрались военнослужащие, собратья погибших, волонтеры и общественные активисты.
- Я видела падение вертолета, я видела, как он дымил. Это была личная трагедия. Я плакала до вечера. Так случилось, что в первую годовщину здесь были военные и не было жителей. Но я была приглашена, я была на открытии и общалась с бойцами. Я просила нас простить, потому что то, что произошло в городе, частично и наша вина. Мы что-то сделали, или что-то не сделали - и эти ребята погибли, - рассказала волонтер Украинской армии Марина Данилова.
До ТеБе