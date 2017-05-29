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Укрзализныця заявляет, что не получала от ЛДНР 680 млн. гривен

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Общество / Разное
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Укрзализныця заявляет, что не получала от ЛДНР 680 млн. гривен

ПАО "Укрзализныця" сообщает, что информация о перечислении 680 млн грн подразделениям компании на оккупированных территориях не является достоверной.

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте Укрзализныци.

В частности, как сообщает перевозчик, выплату задолженности по заработной плате работникам ГП "Донецкая железная дорога" было согласовано с Мининфраструктуры Украины, СБУ и Министерством по вопросам временно оккупированным территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

- Зарплата выплачивалась работникам, оформили трудовые отношения с региональным филиалом, в том числе и путем перевода с ГП «Донецкая железная дорога». Аппарат управления регионального филиала расположен в городе Лиман, на подконтрольной украинскому власти территории. Финансовые операции в соответствии, в том числе и выплата зарплаты, осуществлялись на подконтрольной украинской власти территории, в том числе через банки, которые работают здесь. Никаких финансовых отношений с так называемыми ДНР или ЛНР региональный филиал «Донецкая железная дорога» не имеет, - говорится на сайте Укрзализныци.

Напомним, во исполнение решения СНБО по март 2017 перевозки грузов железнодорожным транспортом между контролируемой и временно неподконтрольной территориями Донецкой и Луганской областей не осуществляется.

До ТеБе


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