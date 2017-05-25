В Мариуполе закупят автобусы для людей на колясках

Уже в этом году в Мариуполе закупят 14 автобусов с низким полом. Об этом сообщил директор департамента транспорта и связи Мариупольского горсовета Василий Клат.
- Автобусы также будут иметь кондиционеры, видеорегистраторы и камеры наблюдения, пандусы и специальное оборудование для людей с инвалидностью. Также автобусы будут соответствовать экологическим евростандартам, - рассказал Василий Клат.
На закупку общественного транспорта планируют потратить 42 миллиона гривен из городского бюджета.
До ТеБе