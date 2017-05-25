В ДНР появятся два новых праздника

"Глава" самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко, установил в "республике" два новых праздника - это День работника легкой и химической промышленности. Так называемый указ был опубликован на "официальном" сайте ДНР.
«С целью установления традиций, учитывая весомый вклад работников химической отрасли и легкой промышленности в становление и развитие промышленного потенциала "Донецкой Народной Республики", постановляю установить профессиональные праздники – День работника химической промышленности и День работников легкой промышленности», — говорится в "указе".
Праздники выпали на май и июнь. Работники химической промышленности будут отмечать свой праздник в последнее воскресенье мая, а работники легкой промышленность - каждое второе воскресенье июня.