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В ДНР появятся два новых праздника

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Общество / Разное
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В ДНР появятся два новых праздника

"Глава" самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко, установил в "республике" два новых праздника - это День работника легкой и химической промышленности. Так называемый указ был опубликован на "официальном" сайте ДНР.

«С целью установления традиций, учитывая весомый вклад работников химической отрасли и легкой промышленности в становление и развитие промышленного потенциала "Донецкой Народной Республики", постановляю установить профессиональные праздники – День работника химической промышленности и День работников легкой промышленности», — говорится в "указе".

Праздники выпали на май и июнь. Работники химической промышленности будут отмечать свой праздник в последнее воскресенье мая, а работники легкой промышленность - каждое второе воскресенье июня.


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