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Шведский стол на свадьбе - отличное решение

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Общество / Разное
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Шведский стол на свадьбе - отличное решение


Случается так, что среди приглашённых гостей велик процент тех, кто относится к пище очень избирательно. Так вот, шведский стол – идеальная форма свадебного приёма, способная удовлетворить этих милых вам приверед! В самом деле, ведь гости сами будут выбирать, что положить себе на тарелочку – нужно лишь обеспечить разнообразие блюд.

Кроме того, шведский стол – это возможность сэкономить на сервировке и обслуживании, а значит, и возможность высвободить средства для расширения праздничного меню и, разумеется, для приглашения тамады!

Выбираем первое блюдо


Хорошее правило, которому нужно следовать при разработке меню шведского стола – предложить как минимум два первых блюда. Большинство кейтеринговых компаний, в том числе и компания Джига предлагает от двух до трех первых блюд для этого типа мероприятия, но вы можете заказать и больше, исходя из бюджета торжества. Куриное филе - отличный вариант для блюда из птицы, говядина в подливе также не менее популярно. Попытайтесь не отходить от основной темы меню, когда планируете шведский стол. К примеру, предпочтёте ли вы русскую кухню, или выберите восточную? В любом случае, универсальным вариантом являются два основных первых блюда: курица и говядина – это любят практически все.

Гарниры


Если вы определились с основной темой меню и первым блюдом, гарниры выбрать уже значительно проще. К примеру, традиционными гарнирами будут картофельное пюре и спагетти, более элегантные варианты – пропаренный рис или картофель фри.

Помните о гостях, придерживающихся специальной диеты, и включите в меню достаточное количество разнообразных блюд, которыми они могли бы полакомиться. Продумывайте меню так, чтобы даже без участия первого блюда все гости были бы сыты!

Шведский стол - удобный стол!


Шведский стол - интересная форма свадебного приёма, особенно подходящая для небольшого количества гостей, преимущественно - для молодёжи, привыкшей к фуршетам на корпоративах и презентациях. Разумеется, чтобы свадьба не ограничилась перемещениями гостей от шведского стола к обычному, необходим ведущий торжества, развлекательная программа с живой музыкой, играми, конкурсами, и дискотекой.


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