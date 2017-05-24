В Волновахе прошел Всеукраинский Форум «Роль женщины в зоне АТО»

21 мая в городе Волноваха прошел Всеукраинский Форум «Роль женщины в зоне АТО».
Организаторами форума выступил журнал «БизнесWOMAN» при поддержке Общественного союза «Луч Украина» и Женского совета Донбасса, Международное Бизнес Объединение, БФ «Я - Волноваха», ОО «Луч Волноваха», ОО «Promote Ukraine» (Бельгия), ООО «Украинский-Греческий Мнение» (Греция), ОО «Женский совет Грузии», ОО «Мировое Украинство», Национальный проект «Книга рекордов Украины», ОО «Украинский Женская Варта».
Темами для обсуждения на панельных дискуссиях стало обсуждение гендерного равенства, расширение прав и возможностей женщин в зоне АТО. Роль женщины в установлении мира и предотвращении конфликтов и лучшие практики социальных и волонтерских проектов. Спикерами и модераторами панельных дискуссий выступили народный депутаты Ирина Суслова, советник Министра культуры Украины Анжелика Рудницкая, начальник управления по делам семьи и молодежи облгосадминистрации Лилия Золкина.