Мариупольцы почтили память погибших моряков

Митинг посвященный Дню памяти погибших в мирное время моряков Азовья, состоялся на площади Воинов-освободителей. Вспоминали тех, кто не вернулся живым домой.
Почтить память утонувших минутой молчания пришли коллеги, друзья и родственники.
Я хочу, прежде всего, выразить слова соболезнования семьям, которые испытали на себе боль потери близкого человека. Пока мы помним их - они вместе с нами, оберегают нас от бед и делают нас сильнее и добрее, - выразила слова соболезнования начальник департамента культурно-общественного развития городского совета Оксана Гринько.
Завершился митинг возложением цветов к памятному знаку погибшим мореходам.
До ТеБе