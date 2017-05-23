Жители Зайцево планируют перекрыть дорогу на КПВВ «Майорск»

Такое решение вызвано тем, что уже 11 месяцев в поселке отсутствует электроснабжение.
Восстановить линии электропередач, которые были повреждены обстрелами, областная власть обещает уже более полугода. Однако из-за того, что прифронтовая территория не разминирована, ремонтные работы до сих пор не начинались. Чтобы заставить чиновников восстановить линии электропередач, жители решили перекрыть дорогу.
- Мы как в заключении, как на поселении. К нам не может проехать чужая машина, водитель которой прописан на территории Украины. В поселок никого не пускают. Что со светом, даже не знаю. Столбы в Майорске лежат, но продвигается эта работа или нет, нам никто не говорит. Все об этом знают, уже год как у нас нет света. Жебривский обещал нам еще в новогодние праздники, что будет свет, затем на 8 марта, потом говорил, что 1 мая и до сих пор мы без электроэнергии, - рассказала Валентина Будник-Конева, жительница Зайцева.
До ТеБе