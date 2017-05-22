В Константиновском районе почтили память жертв политических репрессий в Украине

Ко Дню памяти жертв политических репрессий в Украине в Константиновском районе состоялось возложение цветов к памятному знаку возле усадьбы Алексея Тихого в селе Ижевка. Мероприятие было организовано работниками Районного дома культуры «Юбилейный» с участием учащихся и преподавателей Новодмитриевского УВК.
Также к этой дате в районе состоялись:
Час-реквием ко Дню памяти жертв политических репрессий «В мире воскресшей правды» - Предтечинского сельского дома культуры (СБК);
Беседа «Герои моей родины» - Иллиновская сельская библиотека (с/б);
Информационный час ко Дню памяти жертв политических репрессий - Торская с/б.
В общеобразовательных учреждениях района проведены вечера памяти, воспитательные часы, диспуты и конференции.
В библиотеках учебных заведений района оформлены тематические выставки литературы, фото-, архивных, правовых документов с целью объективного освещения событий 1937-1938 годов в Украине.
Организовано и проведено конкурс рефератов, творческих работ по теме "Политические репрессии 1937-1938 годов в Украине".
Состоялось заседание районного молодежного совета при участии руководства райгосадминистрации и с целью активизации молодежных общественных организаций для участия в мероприятиях по случаю Дня памяти жертв политических репрессий.
21 мая на всех админзданиях района был приспущен государственный флаг Украины. В религиозных учреждениях района проведены поминальные мероприятия по погибшим в результате политических репрессий.