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В Волновахе начали строить храм

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В Волновахе начали строить храм

Митрополит Луцкий и Волынский Михаил в Волновахе заложил капсулу и освятил фундамент храма религиозной общины «Собор Волынских святых» Украинской православной церкви Киевского патриархата.

В пятницу, 19 мая, Митрополит Луцкий и Волынский Михаил освятил фундамент нового храма и вместе с руководством Волновахского района заложил памятную капсулу потомкам. Такое событие состоялось по случаю погибших военнослужащих 51-й ОМБР г. Владимир-Волынского. У церкви планируется построить еще и дом, который будет использоваться и как гуманитарно-образовательный центр, и как Воскресную школу.

После того как заливается фундамент, на него по церковному уставу закладывается капсула. Там будет определенная бумага с текстом, в которой написано, в каком году, при ком и кем строится храм. Эта капсула закладывается в бетон алтарной части и сохраняется до окончания веков. Священник попросил верующих заботиться о душе и реализовывать добрые помыслы. А это непременно приблизит мир в дом каждого волновахца. Тогда новый Собор Волынских Святых откроет свои двери в мирную и целостную Украину.


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