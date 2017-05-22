В Волновахе начали строить храм

Митрополит Луцкий и Волынский Михаил в Волновахе заложил капсулу и освятил фундамент храма религиозной общины «Собор Волынских святых» Украинской православной церкви Киевского патриархата.
В пятницу, 19 мая, Митрополит Луцкий и Волынский Михаил освятил фундамент нового храма и вместе с руководством Волновахского района заложил памятную капсулу потомкам. Такое событие состоялось по случаю погибших военнослужащих 51-й ОМБР г. Владимир-Волынского. У церкви планируется построить еще и дом, который будет использоваться и как гуманитарно-образовательный центр, и как Воскресную школу.
После того как заливается фундамент, на него по церковному уставу закладывается капсула. Там будет определенная бумага с текстом, в которой написано, в каком году, при ком и кем строится храм. Эта капсула закладывается в бетон алтарной части и сохраняется до окончания веков. Священник попросил верующих заботиться о душе и реализовывать добрые помыслы. А это непременно приблизит мир в дом каждого волновахца. Тогда новый Собор Волынских Святых откроет свои двери в мирную и целостную Украину.