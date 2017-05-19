На КПВВ "Гнутово" со стороны ДНР прекратили пропускать транспорт

Сегодня, около 9.00 утра боевики без всяких на то причин прекратили пропуск граждан и транспортных средств через линию разграничения напротив контрольного пункта въезда-выезда «Гнутово».
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
- В связи с этим решением штаба АТО контрольно-пропускные операции на КПВВ «Гнутово» былы временно приостановлены. Среди граждан, которые следуют через линию разграничения, проводится разъяснительная работа, - рассказывают пограничники.
Сейчас вблизи контрольного пункта въезда-выезда усилены меры безопасности и проинформированы представителей ОБСЕ.
По сообщениям от представителей "силовых структур" самопровозглашенной ДНР, вблизи КППВВ "Октябрь", который находится вблизи КПВВ "Гнутово" утром случился обстрел, в связи с этим пропуск людей и автомобилей был приостановлен.