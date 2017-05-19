Мариупольцев приглашают на "День карьеры ЕС"

«День карьеры ЕС» состоится в среду, 24 мая, с 10.00 до 14.00 часов в помещении Мариупольского государственного университета по адресу: проспект Строителей, 129 а.
На «Дни карьеры ЕС» компании смогут найти специалистов, а молодежь - записаться на стажировку или пройти собеседование в этих компаниях. В мероприятии примут участие как местные работодатели, так и представители европейских международных компаний и проектов.
Все участники смогут бесплатно пройти тренинги для развития навыков, важных для профессионального роста:
«Резюме по-европейски: Europass и мотивационное письмо»;
«Собеседование: технологии профессиональной самопрезентации»;
«Собеседование с работодателем: самые распространенные вопросы, юридические аспекты, беспроигрышные правила».
Также участники смогут узнать о возможностях бесплатного обучения в странах ЕС для повышения своего профессионального уровня.
До ТеБе